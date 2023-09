Ricardo Melo Gouveia, que no sábado fechou o dia na quinta posição, marcou hoje 68 pancadas, tendo terminado com um agregado de 270, empatado com outros cinco jogadores.

Depois de no sábado ter fechado o dia na 10.º posição, Tomás Gouveia teve hoje a pior das suas quatro voltas, marcando 72 'shots', que o fizeram cair para o 34.º lugar, com um agregado de 275 pancadas.

Em sentido inverso, Tomás Bessa fez a melhor das suas quatro voltas, marcando 67 pancadas, e subiu 10 lugares na classificação, fechando o torneio no 49.º posto.

O francês Martin Couvra venceu o torneio no 'play-off' de desempate, depois de ter terminado em igualdade com (268) com o italiano Andrea Pavan, e norte-irlandês Dermot Mcelroy.

