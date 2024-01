Melo Gouveia, único representante luso em prova, cumpriu a ronda inaugural com 65 pancadas, registando sete 'birdies' (um 'shot' abaixo do par), dividindo a quarta posição com o francês Frederic Lacroix e com o alemão Freddy Schott.

O britânico Callum Shinkwin lidera o Ras Al Khaimah Championship, com 10 pancadas abaixo do par, após ter entregado um cartão com 62 'shots'.

O torneio pontuável para o DP World Tour decorre até domingo, no clube de golfe Al Hamra, em Ras Al Khaimah.

