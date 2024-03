Ricardo Gouveia cumpriu a primeira volta do torneio com 68 pancadas (quatro abaixo do par), tendo registado um 'eagle' (duas abaixo do par), três 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima).

A prova, que integra o DP World Tour, é liderada pelo sul-africano Keenan Davidse e pelo espanhol Ivan Cantero, ambos com 64 pancadas (oito abaixo do par).

