Pedro Figueiredo entregou um cartão com 72 pancadas, o par do campo, naquela que foi a pior das quatro rondas efetuadas pelo luso, com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), terminando com um total de 281 'shots' (sete abaixo).

Em primeiro ficou o sul-africano Ockie Strydom, que hoje realizou 63 pancadas, batendo o finlandês Sami Valimaki, que ficou em segundo, bem como um grupo composto pelo alemão Marcel Schneider, pelo sul-coreano Jeunghun Wang e pelo espanhol Alejandro Del Rey, que acabaram em terceiro.

AJO // AJO

Lusa/Fim