Pedro Figueiredo entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, graças a quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), apresentando um total de 209 'shots' (sete abaixo).

Na liderança da prova estão o sul-coreano Jeunghun Wang e o espanhol Alejandro Del Rey, com um total de 202 pancadas nas três voltas já efetuadas, 14 abaixo do par do campo.

O golfista português, de 31 anos, vai disputar no domingo a quarta e última volta do torneio de Singapura.

AJO // AJO

Lusa/fim