Golfista Pedro Figueiredo passa o 'cut' no Australian PGA Championship O português Pedro Figueiredo garantiu hoje presença nas duas voltas decisivas do Australian PGA Championship, prova do circuito europeu de golfe, a decorrer em Queensland, ao terminar o segundo dia com um agregado de 144 pancadas.





Com o 'cut' fixado nas 145 pancadas, Pedro Figueiredo, que segue no grupo dos golfistas classificados em 42.º lugar, repetiu os 72 'shots' da primeira volta, realizada na quinta-feira, tendo marcado quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), 'anulados' por quatro 'bogeys' (uma acima).

O torneio é liderado pelo chinês Carl Yuan, que segue com um agregado de 135 pancadas (nove abaixo do par).

