O profissional de Azeitão, de 30 anos, completou os primeiros 18 buracos com 71 pancadas, uma abaixo do Par, com 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 4, 8, 11 e 15 e 'bogey' (uma acima) nos 'greens' do 6, 9 e 17.

"Uma abaixo para começar não é mau, mas podia ter sido melhor. No 'tee shot' do buraco 17, um Par 5, meti a bola na água e fiz um 'bogey', quando uma boa saída dá oportunidade para 'birdie'. Ainda assim, joguei bem, sobretudo no 'shot' ao 'green'. Falhei alguns 'shots' de saída, mas nunca estive em grande perigo, com exceção no 17, e nos 'greens' estive razoável", descreveu o profissional.

Apesar de ter jogado abaixo do Par, Figueiredo, 177.º colocado na Corrida para o Dubai, está a um 'shot' do 'cut' provisório, fixado nas 70 pancadas (-2), e partilha a 73.ª posição do 'leaderboard', liderado pelo australiano Lucas Herbert, com 64 pancadas (-8).

Ricardo Santos, o outro português membro do European Tour, por sua vez, não foi muito feliz na ronda inaugural e com 75 'shots' (+3), após três 'birdies' (nos buracos 1, 5 e 12), quatro 'bogeys' (3, 6, 17 e 18) e um 'duplo-bogey' (duas acima) no 4, figura no 132.º lugar, empatado.

SRYS // AJO

Lusa/Fim