Pedro Figueiredo entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par do campo, depois de ter efetuado um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco), três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), totalizando um agregado de 207 golpes.

Depois das eliminações de Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia, que falharam o 'cut' na sexta-feira, Pedro Figueiredo, de 31 anos, é o único representante português na prova belga, que é comandada por Forsstrom, com um total de 198 pancadas.

