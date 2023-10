Figueiredo teve um desempenho inferior ao que tinha conseguido na quinta-feira, na ronda inaugural, em que terminou no grupo dos terceiros classificados, entregando nesta segunda volta um cartão com quatro 'birdies' (uma abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).

O único golfista luso presente no Club de Campo Villa de Madrid desceu para a 18.ª posição, com um total de 136 'shots', seis abaixo do par, mantendo-se em prova nas duas derradeiras rondas, no fim de semana.

O Open de Espanha, que decorre até domingo, é liderado pelo francês Matthieu Pavon, com um agregado de 131 pancadas, 11 abaixo do par.

