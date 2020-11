Melo Gouveia subiu seis posições na classificação, depois de concluir o quarto e último dia do torneio pontuável para o 'Challenge Tour' com 70 pancadas, duas abaixo do par, registando cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).

Da mesma forma, o compatriota Vítor Lopes 'escalou' nove lugares e terminou a prova no 26.º posto, com um agregado de 287 'shots', um abaixo do par do campo. Na derradeira volta ao percurso, Lopes entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par, somando quatro 'birdies' e dois 'bogeys'.

O Challenge da Andaluzia, que decorreu em Cádiz, foi conquistado por Ondrej Lieser, com um total de 278 'shots', 10 abaixo do par, que permitiu ao checo arrecadar um prémio de 32.000 euros.

