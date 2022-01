O jogador da Quinta do Lago partilha com outros 10 golfistas a 38.ª posição do 'leaderboard', ao contabilizar um agregado de 153 pancadas, após os 71 'shots' na ronda inaugural e os 72 na segunda volta. O 'cut' ficou nas 145 pancadas, uma acima do Par, e apurou os 81 melhores jogadores para os últimos 36 buracos, entre os 132 que iniciaram a prova no Dubai.

Depois de bater o Par do campo na estreia, Melo Gouveia apontou hoje quatro 'bogeys' (uma acima) nos buracos 1, 11, 13 e 15 e outros tantos 'birdies' (uma abaixo) no 3, 7, 14 e 18, ascendendo oito posições na classificação.

O sul-africano Justin Harding, por sua vez, assumiu hoje a liderança do Dubai Desert Classic, ao somar 133 pancadas (65+68), duas de vantagem sobre o inglês Tyrrell Hatton, segundo classificado e quatro vezes campeão das Rolex Series.

SRYS // VR

Lusa/Fim