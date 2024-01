Melo Gouveia desceu nove lugares em relação a quinta-feira, quando marcou 65 pancadas, menos cinco do que as conseguidas hoje, e segue empatado com outros sete jogadores.

Hoje, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), fechando a volta com 70 'shots', dois abaixo do par do campo. O dinamarquês Rasmus Hojgaard lidera o Ras Al Khaimah Championship, com 130 pancadas, depois de ter subido 21 lugares na classificação geral.

O torneio pontuável para o DP World Tour decorre até domingo, no clube de golfe Al Hamra, em Ras Al Khaimah.

