O antigo avançado, que foi internacional francês em 21 ocasiões, apontando 30 tentos, três dos quais a Portugal (1959), foi um dos protagonistas do Mundial de 1958, na Suécia, onde os 'bleus' chegaram pela primeira vez às meias-finais, fase em que foram eliminados pelo futuro campeão Brasil (5-2).

Apesar de só ter disputado seis jogos, Fontaine é o quarto melhor marcador da história dos Mundiais, com os mesmos 13 golos do argentino Lionel Messi, numa lista liderada pelo alemão Miroslav Klose, com 16 golos, seguido do brasileiro Ronaldo, com 15, e do também germânico Gerd Müller, com 14.

O avançado francês esteve para não entrar na convocatória para o Mundial de 1958, mas acabou por substituir Thadée Cisowski, que se lesionou pouco antes do início do campeonato.

Just Fontaine, que nasceu em Marrocos, acabou por 'fechar' o pódio do Mundial, com a seleção gaulesa a vencer a RFA no jogo de atribuição do terceiro lugar, por 6-3, com um 'póquer' (quatro golos) do avançado.

Antes, o avançado gaulês começou com um 'hat-trick' ao Paraguai (7-3), um 'bis' à Jugoslávia (2-3) e um tento à Escócia (2-1), na fase de grupos, novo 'bis' com a Irlanda do Norte (4-0), nos 'quartos', e um golo ao Brasil (2-5), nas 'meias'.

Na carreira, Fontaine iniciou-se no USM Casablanca, e já em França jogou pelo Nice e pelo Reims, sendo quatro vezes campeão em França e uma em Marrocos, além das conquistas de duas Taças de França.

O futebolista terminou a carreira cedo, aos 28 anos, depois de uma dupla fratura na perna, assumindo, posteriormente, funções de treinador, com uma breve passagem pela seleção francesa, seguida do Paris Saint-Germain e também Marrocos, equipa pela qual foi terceiro na Taça das nações Africanas de 1980.

RPM // PFO

Lusa/Fim