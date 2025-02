Fonte das autoridades contactada pela Lusa disse à Lusa que o militar terá sido agredido por um jogador do Feirense no túnel de acesso aos balneários do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, quando eclodiu a confusão entre elementos das duas equipas, iniciada no relvado logo após o final do encontro.

"No momento não estavam reunidas as condições para se proceder à identificação e detenção do agressor, mas será feito um auto de notícia para o MP de Paços de Ferreira, tendo a GNR solicitado para o efeito as imagens do circuito interno que comprovam o que aconteceu", disse à Lusa a mesma fonte policial.

As agressões entre elementos das duas equipas ocorreram em pleno túnel, na sequência da confusão instalada no relvado após o apito final da árbitra Catarina Campos, aos quais acorreram os militares da GNR presentes no recinto.

Num jogo histórico, que assinalou a primeira vez que uma mulher apitou um jogo de futebol profissional masculino, Catarina Campos mostrou cartões vermelhos a Nile John (Feirense) e Marafona (Paços de Ferreira), envolvidos na confusão gerada após o final do jogo.

O final tumultuoso resultou dos festejos mais exuberantes de elementos do Feirense junto à bancada central pacense.

