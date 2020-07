Zach Osborne participou na oitava ronda do campeonato Grand National Cross Country em Maidsville. Foi um regresso a uma modalidade que praticou em 2013.

O piloto da Husqvarna não se deu bem no arranque – no GNCC, a partida é dada com as motos desligadas – e saiu na última posição do primeiro lote de 12 pilotos a arrancar.

No final da volta de abertura, “Zacho” passou pela meta na 10.ª posição. Muito apoiado pelos espectadores espalhados por todo o percurso, Osborne foi subindo na classificação ao longo da prova, cortando a meta no 7.º posto ao fim de 3 horas e 12 minutos de corrida.

Pela sétima vez em 2020, o vencedor foi Kailub Russell que se viu livre da pressão inicial de Josh Toth e Josh Strang para voltar a subir ao degrau mais alto do pódio.

No campeonato, realizadas que estão 8 das 13 provas agendadas, Kailub Russell mantém uma liderança firme com 42 pontos de avanço sobre Josh Strang.

—

(Foto: Facebook GNCC)