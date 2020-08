Vencedor do GP da Letónia no passado domingo, Glenn Coldenhoff esteve azarado na prova desta quarta-feira e só terminou uma das mangas.

O resultado fê-lo descer três lugares no campeonato (de 3.º para 6.º) e está agora a 53 pontos do líder, Jeffrey Herlings.

No comunicado oficial da Gas Gas, o holandês contou como foi o GP de Riga.

“Por vezes ganhamos, por vezes perdemos. O Motocross é assim é nem sempre é fácil. Claro que depois da vitória de domingo, este resultado é uma desilusão. A segunda manga não começou bem e, ao tentar passar os pilotos que estavam à minha frente, fui impaciente e caí.”

“Foi uma queda feia que me deixou algo abalado. Consegui voltar à corrida mas, passadas algumas voltas, estava com mais e mais dores, por isso decidi parar porque algo não estava bem. Vou fazer exames médicos para tentar estar preparado para a quinta ronda do campeonato, no domingo.”

—

(Foto: Juan Pablo Acevedo/Gas Gas)