Aos 24 anos, Girmay estreou-se a vencer no Tour, no final dos 230,8 quilómetros entre Piacenza e Turim, batendo o colombiano Fernando Gaviria (Movistar) e o belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), respetivamente segundo e terceiro.

Uma queda nos últimos dois quilómetros 'cortou' o pelotão e, embora os favoritos tenham sido creditados com as mesmas 05:26.48 horas do vencedor, o equatoriano Richard Carapaz, que chegou no primeiro grupo, foi promovido a camisola amarela, empatado em tempo com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), agora segundo, e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), terceiro.

Na terça-feira, a quarta etapa, a da entrada em solo francês, vai ligar Pinerolo (Itália) a Valloire no total de 139,6 quilómetros, que incluem a subida ao Galibier, com a contagem de montanha de categoria especial instalada a cerca de 20 quilómetros da meta.

