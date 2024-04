Depois de ter sido terceira na qualificação, com 12.933 pontos, a ginasta lusa esteve uns furos abaixo na final de oito competidoras, que concluiu com 12.366 pontos (4.9 na dificuldade e 7.466 na execução).

Se a portuguesa mantivesse a pontuação das eliminatórias, teria sido bronze na prova decisiva ganha pela ucraniana Anna Lashchevska, com 13.533, seguida da argelina Kaylia Nemour, com 13.400, e da italiana Chiara Barzasi, com 12.900.

Filipa Martins vai competir no concurso completo ('all around') de Paris2024, no que serão os seus terceiros Jogos Olímpicos, depois do Rio2016 e Tóquio2020.

RBA // AMG

Lusa/Fim