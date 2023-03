Depois de terem surpreendido o FC Porto na ronda anterior (2-1), os gilistas impuseram-se aos insulares com golos de Pedro Tiba, aos 23 minutos, e Tomás Araújo, aos 82, passando a somar 29 pontos, em igualdade com o Vizela, nono colocado.

Já o Marítimo averbou a 15.ª derrota no campeonato, em que ocupa a 16.ª posição, com 16 pontos, podendo terminar esta ronda em zona de despromoção, caso o Santa Clara, 17.º, com 15, vença hoje na receção Vitória de Guimarães, a partir das 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

