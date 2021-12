Gil Vicente vence em Paços de Ferreira com golo de Leautey ao 'cair do pano'

Um golo do avançado francês Leautey, no último minuto de descontos, ditou hoje o triunfo 1-0 do Gil Vicente em Paços de Ferreira, no jogo de abertura da 14.ª jornada da I Liga de futebol.