Em Barcelos, o brasileiro Murilo marcou o único golo da partida aos 64 minutos, de grande penalidade, garantindo o regresso do Gil Vicente aos triunfos sete jogos depois, enquanto o Boavista, agora liderado pelo técnico por Ricardo Paiva, termina o ano sem conseguir voltar aos triunfos, que alcançou pela última vez no campeonato em 18 de setembro.

Com esta vitória, o Gil Vicente sobe provisoriamente ao 14.º lugar, com 15 pontos, três acima da zona de despromoção e a um do Boavista, que está em 13.º.

