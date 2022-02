O 12.º golo de Fran Navarro no campeonato, marcado aos 27 minutos, de penálti, valeu os três pontos à equipa de Barcelos, que beneficiou da derrota, horas antes, do Vitória de Guimarães diante do Belenenses SAD (1-0) para distanciar-se no quinto lugar, o último de acesso às competições europeias, com 37 pontos, mais sete do que os vimaranenses.

Já o Vizela, que não perdia há três jogos, somou a quinta derrota em casa na I Liga -- três das quais contra os 'grandes' - e manteve-se com os mesmos 23 pontos, no 11.º lugar.

