Em Barcelos, a segunda vitória caseira dos gilistas deixa a equipa de Ricardo Soares isolada de forma provisória no sexto lugar, ultrapassando Portimonense e Vitória de Guimarães, que jogam apenas no sábado.

O Gil Vicente ocupa o oitavo posto do campeonato, com 12 pontos, enquanto o Arouca, que ainda não venceu qualquer jogo fora do seu estádio, está no 11.º lugar, com nove. A partida tem início agendado para as 19:00.

Às 21:15, no Estádio do Bessa, o Boavista, que ainda não sofreu qualquer derrota em casa, recebe o Famalicão, que alcançou o seu único triunfo na prova fora de portas.

O Boavista está no nono lugar, com 11 pontos, enquanto o Famalicão é o 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, com sete.

Este encontro marca o reencontro de João Pedro Sousa, atual técnico do Boavista, com o Famalicão, emblema que treinou nas duas últimas temporadas.

Nesta ronda, os 'grandes' entram em campo todos no domingo, com FC Porto e Sporting, a dupla de líderes, a atuarem nos terrenos de Santa Clara e Paços de Ferreira, respetivamente, enquanto o Benfica, terceiro posicionado, a um ponto do comando, recebe o Sporting de Braga, quarto, na partida que encerra a ronda.

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 nov:

Gil Vicente -- Arouca, 19:00

Boavista -- Famalicão, 21:15

- Sábado, 06 nov:

Vizela - Estoril Praia, 15:30

Portimonense - Belenenses SAD, 18:00

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 20:30

- Domingo, 07 nov:

Tondela -- Marítimo, 14:00

Santa Clara - FC Porto, 16:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Paços de Ferreira -- Sporting, 19:00

Benfica - Sporting de Braga, 21:15

LG // RPC

Lusa/fim