No Estádio Cidade de Barcelos, foram duas grandes penalidades a fixar o resultado, com Pedro Tiba a adiantar os gilistas logo aos seis minutos e André Luís a empatar aos 83, garantindo o oitavo jogo sem perder para a equipa de Moreira de Cónegos na I Liga.

O Moreirense mantém o sexto lugar no campeonato, com 22 pontos, mas perde terreno na luta pela Europa, estando agora a três pontos do Vitória de Guimarães, que é quinto, enquanto o Gil Vicente soma o sexto jogo sem ganhar e é 14.º, com 12.

AMG // AMG

Lusa/Fim