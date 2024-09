Em Barcelos, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo do japonês Fujimoto, aos 43 minutos, mas o Casa Pia chegou à igualdade aos 85, com o brasileiro Cassiano a converter uma grande penalidade.

Com este resultado, o Gil Vicente, que não perde desde a primeira jornada e que somou o quarto empate seguido, ocupa o nono lugar, com sete pontos, os mesmos do Casa Pia, que vinha de dois triunfos seguidos e segue no 11.º posto.

