Prestianni, considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, chega à Luz proveniente do Velez Sarsfield, clube no qual fez a formação e subiu aos seniores em 2022, tendo já no último ano disputado 33 jogos, com três golos marcados.

"O avançado Prestianni, de 18 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O argentino chega ao clube proveniente do Vélez Sarsfield e assinou um contrato válido até 2029, tornando-se o novo dono da camisola com o número 25", informou o Benfica em comunicado.

O argentino é o quarto reforço dos campeões nacionais neste mercado de inverno, após as contratações do avançado Marcos Leonardo (ex-Santos), do lateral Álvaro Fernández, que se encontrava cedido pelo Manchester United ao Granada, e do extremo Benjamín Rollheiser, emprestado pelos Estudiantes.

