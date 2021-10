De acordo com a FPF, na reunião magna, realizada em Albufeira, foram também aprovados votos de louvor às seleções nacionais de futsal e futebol de praia, bem como a árbitros.

A reunião serviu também para ratificar a proposta de aplicação de resultados e as contas consolidadas do mesmo exercício 2020/21, que prevê, de acordo com a FPF, "um milhão de euros para reforço da atividade das seleções, um milhão de euros para o apoio ao futebol não profissional, 1,5 milhões de euros para apoio à melhoria das infraestruturas desportivas (...), um milhão de euros para apoio à retoma de atividades, e e 162 mil euros destinados ao reforço dos fundos patrimoniais".

No relatório apresentado, a direção da FPF apresentou um resultado líquido positivo de 4,6 milhões de euros, correspondentes a 104 milhões de euros de rendimentos face a um total de gastos no valor de 99,4 milhões de euros.

A AG da FPF aprovou ainda, por unanimidade, votos de louvor às seleções de futsal e futebol de praia, que conquistaram o campeonato mundial e a Liga Europeia, respetivamente.

O árbitro Artur Soares Dias e restante equipa, composta por Rui Licínio e Paulo Soares, receberam votos de louvor pela presença no Euro2020 e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Tiago Martins, que desempenhou função de vídeo-árbitro, Duarte Coelho, árbitro de futsal, e aos árbitros de futebol de praia Sérgio Soares e António Almeida receberam também notas de louvor.

Dos 84 delegados que compõem a AG da FPF, 46 participaram presencialmente e 15 por vídeo-conferência, na reunião que foi liderada pelo vice-presidente da AG, José Bento Pinto.

AO / PFO

Lusa/Fim