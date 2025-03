O atleta do Benfica, de 25 anos, superou os oito metros da qualificação direta para a final, logo na primeira tentativa, conseguindo o seu melhor registo do ano, a três centímetros do seu recorde pessoal.

A final está marcada para sexta-feira, às 20:34 locais (19:34 em Lisboa).

Carlos Calado é o recordista nacional do salto em comprimento, com os 8,22 metros conseguidos em Espinho, em 26 de janeiro de 2002, e o detentor da melhor classificação portuguesa na competição, com o segundo lugar em Valência1998.

