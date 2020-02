Geraldes estreia-se em lista de convocados do Sporting com várias 'baixas' O médio Francisco Geraldes estreou-se hoje nos convocados do Sporting, que tem várias 'baixas' para a visita ao Rio Ave, no sábado, a contar para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/geraldes-estreia-se-em-lista-de-convocados-do_5e46dcf984a13912995a5db5





Geraldes, que esteve cedido aos gregos do AEK na primeira metade da temporada, regressou a Alvalade em janeiro, tendo sido agora chamado a integrar as opções do técnico Silas, para a deslocação a Vila do Conde.

Fora do embate com o Rio Ave ficam os lesionados Renan, Mathieu, Acuña e Luiz Phellype, bem como o castigado Vietto.

Em sentido inverso, os avançados Bolasie e Pedro Mendes estão de volta aos convocados, enquanto o guarda-redes Hugo Cunha, que tem atuado pelos juniores e sub-23, também viaja para Vila de Conde.

O Sporting, terceiro classificado, com 35 pontos, visita o Rio Ave, quinto, com 32, no sábado, a partir das 20:30, num encontro que será dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Hugo Cunha e Diogo Sousa.

- Defesas: Ristovski, Luís Neto, Borja e Coates.

- Médios: Battaglia, Wendel, Eduardo, Doumbia e Francisco Geraldes.

- Avançados: Rafael Camacho, Jesé, Jovane Cabral, Gonzalo Plata, Sporar, Bolasie e Pedro Mendes.

