A tirada, de 183 quilómetros e entre Longarone e Tre Cime di Lavaredo, foi ganha pelo colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), com 51 segundos de vantagem para o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), segundo, e 1.46 minutos para o dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chegou em quarto, com o mesmo tempo de Cort, e ganhou três segundos a Thomas, mas segue a 26 segundos do líder, em segundo lugar, com João Almeida, líder da juventude, a entrar no sexto posto da tirada, a 2.09 minutos, ficando a 59 segundos de Thomas.

No sábado, o terceiro contrarrelógio desta 106.ª edição é em formato 'cronoescalada', saindo de Tarvisio para 18,6 quilómetros até à meta em Monte Lussari, determinantes para a vitória final antes da 'procissão' até Roma, no domingo.

