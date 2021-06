O jogador da Lourinhã, 245.º colocado no 'ranking' ATP, apenas precisou de dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-4, para ultrapassar o jovem adversário, de 19 anos, que figura na 266.ª posição na hierarquia mundial, ao fim de uma hora e meia de encontro.

O antigo 'top 60' mundial, que se sagrou campeão do Oeiras Open IV e disputou as meias-finais do 'challenger' de Forli no último fim de semana, impôs duas quebras de serviço a Lehecka na primeira partida e colocou-se em vantagem no marcador.

No segundo parcial, bastou a Gastão Elias, de 30 anos, um 'break' para confirmar a vitória e garantir a qualificação para os quartos de final em Milão, onde vai agora defrontar o vencedor do embate entre o argentino e primeiro cabeça de série Federico Coria (89.º ATP) e o bielorrusso Mirzi Basic (275.º ATP).

SRYS // JP

Lusa/Fim