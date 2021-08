Natural da Lourinhã, o 233.º colocado no 'ranking' ATP arrancou mal, a perder por 5-1, mas operou uma grande recuperação diante do adversário, número 138 da hierarquia mundial, e só cedeu em três 'sets', pelos parciais de 6-2, 4-6 e 7-6 (8-6), ao cabo de duas horas e 39 minutos.

Depois de ter sofrido três 'breaks' e só ter conseguido devolver um na primeira partida, Gastão Elias de 30 anos, reagiu no segundo parcial, ao quebrar Molcan em uma única ocasião (2-1), e levou a decisão da qualificação a terceiro 'set'.

Na hora de todas as decisões, o antigo top-60 mundial passou para a frente do marcador no quinto jogo (3-2), mas não foi capaz de evitar o terceiro ponto de 'break' no 10.º jogo, quando servia para fechar, e acabou derrotado no 'tiebreak', depois de ter desperdiçado dois 'match points'.

Garantida a vitória diante o português, de regresso a Nova Iorque, onde marcou presença pela última vez em 2018, Alex Molcan, que perdeu a final do ATP 250 de Belgrado para Novak Djokovic, vai aguardar o sorteio para conhecer o primeiro adversário em Flushing Meadows.

