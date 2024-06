Elias impôs-se a Sachko, por 6-2, 4-6 e 6-1, em duas horas e três minutos, para chegar pela terceira vez aos 'quartos' de um challenger em 2024, depois das duas presenças nos Oeiras Open.

O jogador natural da Lourinhã, de 33 anos, vai disputar ainda hoje um lugar nas meias-finais diante do argentino Camilo Ugo Carabelli, 114.º do mundo e segundo cabeça de série no torneio polaco.

JP // JP

Lusa/Fim