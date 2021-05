O tenista da Lourinhã, que figura no 292.º lugar no 'ranking' ATP e teve entrada direta no quadro principal do torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, superou o jovem Faria, de 21 anos, em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-3.

Graças ao triunfo conquistado em uma hora e três minutos, Elias, de 30 anos, assegurou a continuidade em prova e vai defrontar na próxima jornada o vencedor do encontro entre o português Pedro Araújo, que recebeu um 'wild card' para o quadro principal, e o francês e primeiro cabeça de série, Mathias Bourgue, que ocupa a 196.ª posição na hierarquia mundial.

Já Tiago Cação não conseguiu ultrapassar o segundo pré-designado Tung-Lin Wu, do Taipé, e acabou derrotado, por duplo 6-1, em uma hora e 12 minutos de encontro.

SRYS // AJO

Lusa/Fim