Num centralito cheio no apoio ao representante nacional, o tenista da Lourinhã, número 198.º no 'ranking' ATP, superou o jovem adversário (207.º), de 25 anos, em apenas dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 29 minutos.

Depois de ganhar, em 2021, o Oeiras Open IV também no Jamor, Gastão Elias tornou-se hoje no jogador português com mais títulos 'challenger' na carreira, superando os oito de Rui Machado e de Pedro Sousa.

Graças ao triunfo diante Serdarusic, sem sofrer qualquer 'break' e quebrando o adversário em três ocasiões, duas no parcial inaugural e uma no segundo para fechar, o número três português vai subir 25 lugares na hierarquia mundial para figurar no 173.º lugar, o seu melhor 'ranking' desde outubro de 2018, quando então era 153.º classificado.

