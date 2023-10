"O Sporting é uma equipa bem organizada e que não tem pontos fracos, estou seguro disso. A maior qualidade é a capacidade e rapidez ofensiva. É claro que surgem mais em evidência os atacantes, que determinam o resultado, mas trata-se de uma equipa compacta. Vamos ter um jogo entre duas equipas bem organizadas", disse o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão do duelo entre Sporting e Atalanta, o técnico da turma transalpina indicou também que, na teoria, os 'leões' são indicados como "a equipa mais forte e favorita", mas a Atalanta procurará inverter a previsão no encontro.

"Nunca se assina por um empate. As partidas são jogadas dentro de campo. Temos de disputar o jogo, procurando fazer o melhor que pudermos, para depois poder recolher todos os frutos possíveis. Raramente estes jogos acabam com um empate", enalteceu.

A Atalanta defrontou a Juventus no último fim de semana (0-0) e Gian Piero Gasperini comparou a equipa de Turim e o Sporting "em termos de nível de dificuldade", tendo ainda realçado o sistema tático sportinguista, idêntico ao que já usaram noutros anos.

"O Sporting aplica uma tática semelhante à que aplicámos durante as primeiras épocas na Europa. Éramos uma novidade como esquema de jogo e, agora, temos um esquema muito mais comum. É uma equipa que tem técnica, joga um futebol rápido e ofensivo. É um dogma que têm e, claro, os resultados falam por si", expressou o técnico italiano.

O centrocampista neerlandês Marten de Roon, de 32 anos, também marcou presença no auditório do Estádio José Alvalade, onde lembrou as "ótimas recordações" que tem de Lisboa, apesar da derrota frente ao PSG, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Jogar uns quartos de final foi muito emocionante. Estamos num ano muito diferente e este jogo vai ser diferente face ao passado. Queremos ter um bom resultado e jogar o nosso melhor jogo", afirmou o médio, a cumprir a oitava época ao serviço da Atalanta.

Marten de Roon frisou que o encontro frente ao Sporting representa "uma importante parte da qualificação" para a fase a eliminar da Liga Europa, no regresso dos italianos a competições europeias, depois de falharem essa qualificação na derradeira temporada.

"Somos uma equipa que luta sempre para conseguir um bom resultado, com jogadores ofensivos, mas também somos uma equipa sólida e que não sofre muitos golos. Somos uma equipa forte, mas temos de ter coragem e confiança", resumiu o médio defensivo.

Os italianos da Atalanta visitam o Sporting, em duelo de líderes do Grupo D, ambos com três pontos, na segunda ronda da Liga Europa, a partir das 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que contará com a arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.

DYRP // AJO

Lusa/Fim