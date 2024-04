Depois de na ronda anterior ter 'ditado' o fim da carreira de João Sousa, que se retirava no Clube de Ténis do Estoril, Fils, 37.º do ranking mundial, foi eliminado por Garín, 112.º, por 2-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 22 minutos.

Este será o primeiro encontro entre Nuno Borges, número um português, e Garín, que chegou a ser número 17 do mundo e que já conquistou cinco títulos em torneios do circuito ATP.

O maiato, 62.º do ranking mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez na carreira para os quartos de final do Estoril Open, ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti, 24.º classificado do ranking ATP, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

