É já nos dias 10 e 11 de abril que se disputa a Galo's Extreme, uma prova de Hard Enduro que vai para a sua 2.ª edição.

As inscrições decorrem desde o dia 1 de Janeiro e estão limitadas a 150 participantes. A data limite para o efeito será o dia 19 de Março – após essa data o valor da inscrição sofre um agravamento de 25€.

Em competição estarão duas Classes – Expert e Hobby – com percursos semelhantes em algumas partes.

A prova será composta por três desafios diferentes. Logo no dia 10, os pilotos disputam uma prova de SuperEnduro entre as 10.00h e as 13.00h na Central de Camionagem de Barcelos.

Ainda no primeiro dia de competição, será realizado o Prólogo no Campo da Feira de Barcelos entre as 18.00h até as 22.00h. Será a classificação deste desafio que vai ditar a ordem de partida para o dia 11 de Abril.

Desta forma, a prova principal terá o seu início às 10.00h será dado o arranque para a prova principal que terá um percurso com cerca de 45km, com partida e chegada no mesmo local.

Poderá consultar o regulamento da Galo’s Extreme 2020 no seguinte link:

https://e012a991-ab3f-4194-bdf7-c8728be4d5fc.filesusr.com/ugd/cee47f_bba8985335ca40d5a411008c0f8da354.pdf

(Foto: Facebook Galo’s Extreme)