A marca espanhola Galfer, com a sua larga experiência no desenvolvimento de sistemas de travagem para motos de competição, alargou a sua gama com o Kit RWSX dedicado aos entusiastas do Offroad.

O RWSX é um kit de travagem desenvolvido para oferecer a melhor tecnologia em termos de performance e segurança para as motos de Offroad dos principais fabricantes como a Honda, KTM, Yamaha, Kawasaki, Suzuki e Husqvarna.

Este Kit inclui um disco sobredimensionado de ranhuras fixas, com 280 mm de diâmetro, um espaçador para as pinças e um novo conjunto de pastilhas de travão Galfer Racing de alto desempenho. Alguns dos melhores pilotos do mundo testaram o Kit RWSX durante a temporada de 2019 do AMA Supercross.

DISCO WAVE® 280 mm

Em comparação com um disco comum, o disco de 280 mm

ranhurado criado pela Galfer veio melhorar significativamente a travagem,

especialmente em condições climáticas extremas ou a maiores velocidades.

Graças ao seu perfil ranhurado este disco tem um grande

poder de evacuação de água e detritos da sua superfície. Tem cerca de 30% menos

peso e uma maior área de dissipação de calor.

PASTILHAS G1396R

As novas pastilhas de travão G1396R são produzidas com um

composto especificamente desenvolvido para motos de corrida off-road. Este novo

composto garante uma travagem dinâmica, mantendo a agressividade necessária em

quaisquer condições, suportando grandes esforços sem reduzir o desempenho de

travagem.

As pastilhas G1396R são facilmente reconhecíveis devido ao

seu revestimento especial de cerâmica que atua como escudo térmico. Capazes de

reduzir a transferência de calor para o sistema de travagem graças às ranhuras

presentes no disco, pastilhas G1396R são uma junção de alta tecnologia e

inovação desenvolvidas e testadas em off-road pelos melhores pilotos do MXGP,

AMA SX e do Campeonato Mundial de Enduro.

Em conjunto com o Disco Wave® 280 mm e as Pastilhas G1396R vem, também, o suporte para as pinças que irá permitir a montagem deste Kit sem recorrer a alterações na ciclística da moto.

A Galfer, hoje mais do que nunca, é uma marca de referência no sector das duas rodas e um sinónimo de fiabilidade, tecnologia e constante investigação e desenvolvimento dos seus produtos.

Mais informações AQUI