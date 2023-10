O marcador final deixou os georgianos com uma diferença negativa de 49 pontos no total dos jogos do grupo, contra 40 de Portugal, o que significa que se os 'lobos' perderem por sete ou menos pontos com as Fiji, no domingo, somando um ponto de bónus defensivo, ultrapassam os 'lelos' na classificação.

A Geórgia ocupa neste momento o quarto lugar, com três pontos, e Portugal é último, com dois, mas as duas seleções empataram 18-18 o seu encontro na fase de grupos e o segundo critério de desempate é a diferença de pontos marcados e sofridos em todos os jogos disputados.

Em Nantes, o ponta Louis Rees-Zammit completou um 'hat-trick' de ensaios, aos 43, 67 e 74 minutos, contribuindo decisivamente para que o País de Gales 'descolasse' no marcador, após os 'lelos' terem reduzido a diferença para apenas cinco pontos (24-19) aos 62 minutos.

Logo a seguir, a Inglaterra sofreu para vencer Samoa, tangencialmente, por 18-17, em Lille, graças a um ensaio de Danny Care (73) transformado por Owen Farrell. O primeiro lugar no Grupo D já não podia escapar aos ingleses, independentemente do resultado do Japão-Argentina, que decide, no domingo, a segunda seleção do grupo a seguir para os quartos de final.

A fechar o dia, em Paris, a Irlanda, líder do ranking mundial, venceu por 36-14 e assegurou o primeiro lugar do Grupo B, negando aos escoceses o sonho de se apurarem eles próprios, juntamente com a África do Sul, e de provocarem dessa forma a primeira grande surpresa do Campeonato do Mundo.

O triunfo dos irlandeses definiu, também, os dois primeiros encontros dos quartos de final e as aguardadas 'finais antecipadas' da competição: Irlanda e Nova Zelândia discutem a passagem às meias-finais, em 14 de outubro, enquanto França e África do Sul disputam o mesmo acesso no dia seguinte.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 decorre desde 08 de setembro até 28 de outubro.

SYL // AJO

Lusa/Fim