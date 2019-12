Gala dos Campeões 2019 – Noite de campeões no Casino do Estoril No fecho de mais uma temporada desportiva a Federação de Motociclismo de Portugal juntou na noite do passado Sábado pilotos, clubes e entidades que se distinguiram ao longo do ano que agora finda, um ano onde foram realizados nove campeonatos nacionais e onde Portugal acolheu 16 provas internacionais de todas as vertentes do motociclismo. desporto MotoSport desporto/gala-dos-campeoes-2019-noite-de-campeoes-no_5e024cd318b0b312902a5d59





No fecho de mais uma temporada desportiva a Federação de Motociclismo de Portugal juntou na noite do passado Sábado pilotos, clubes e entidades que se distinguiram ao longo do ano que agora finda, um ano onde foram realizados nove campeonatos nacionais e onde Portugal acolheu 16 provas internacionais de todas as vertentes do motociclismo.

O magnifico Salão Preto & Prata no Casino Estoril foi novamente o anfitrião daquela que é por tradição o momento que encerra o ano e onde os melhores dos melhores são devidamente consagrados ou homenageados, como foi o caso das sete selecções nacionais que estiveram nos International Six Days Enduro, Motocross das Nações, Trial das Nações ou Supermoto das Nações, o mesmo se passando com os dois pilotos que conquistaram títulos continentais em 2019, no caso Tiago Santos e Roberto Borrego, campeões da Europa de Bajas na vertente Moto e Moto4 respectivamente.

Distinguidas foram igualmente as individualidades ou entidades que receberam o Diploma de Mérito da FMP, sendo que em 2019 os mesmos foram entregues a Daniel Jordão, Albano Melo, Motoni, Casino do Estoril – Nuno Sardinha e Paulo Bretão por todo o apoio e contribuição dada ao motociclismo nacional.



E depois dos ‘top-riders’, pilotos que participaram em campeonatos do mundo e que se destacam no plano pessoal e ética desportiva: Tomás Clemente, Diogo Vieira e Miguel Oliveira foram os se enquadraram nesses mesmos parâmetros de selecção; também Miguel Oliveira recebeu das mãos do Professor Paula Cardoso, o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, o troféu de Atleta Masculino do ano 2018.

Mas o momento mais esperados por todos era mesmo o reservado á consagração de todos os campeões nacionais 2019 e que se iniciou logo após terem sido igualmente entregues os diplomas de campeãs nacionais ás 11 marcas que venceram nas disciplinas com títulos nacionais. Nada mais nada menos que 42 foram os troféus entregues aos diversos campeões nacionais, ficando igualmente para a história a foto final onde todos os campeões se juntaram no palco do Salão Preto & Prata. Uma noite de consagração que fechou 2019 poucos dias depois dos calendários 2020 terem sido revelados no arranque da próxima temporada.