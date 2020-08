Se tudo correr conforme o planeado, o jogador, que viaja de Madrid para Braga de carro, por questões logísticas, será oficializado como reforço dos 'arsenalistas' depois dos exames médicos.

Gaitán, de 32 anos, deverá assinar um contrato de uma época, com mais uma de opção.

Formado no Boca Juniores, o esquerdino, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou, na última época, a partir de janeiro, no Lille.

Gaitán jogou apenas 50 minutos em quatro jogos, uma vez que a liga francesa foi cancelada, devido à pandemia de covid-19, em março.

Antes, alinhou nos norte-americanos do Chicago Fire e nos chineses do Dalian Pro, depois de uma época e meia no Atlético de Madrid, para onde se transferiu em 2016/17 dos 'encarnados'.

GYS // RPC

Lusa/Fim