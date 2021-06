No total, quase duas dezenas de instituições ou personalidades vão receber medalhas que distinguem quer o seu contributo ao concelho quer o destaque alcançado a nível nacional ou internacional.

A medalha de honra será atribuída à bióloga e cientista Maria Manuel Mota, bem como ao selecionador português sub-21 e ex-futebolista Rui Jorge, que recentemente levou Portugal à final do Campeonato da Europa, ambos naturais de Vila Nova de Gaia.

Fonte da Câmara de Gaia indicou à Lusa que estes homenageados não poderão marcar presença na cerimónia quer motivos pessoais, quer devido às restrições de circulação impostas pela pandemia da covid-19.

O mesmo acontecerá com o árbitro português Artur Soares Dias, ao qual a Câmara de Gaia decidiu atribuir a medalha de mérito profissional, mas que neste momento está ausente do país, ao serviço do Euro 2020, onde arbitrou, na quarta-feira, o País de Gales -- Turquia, encontro que decorreu em Baku, no Azerbaijão.

Nesta categoria, destacam-se outros homenageados como a canoísta Joana Vasconcelos que recentemente garantiu a quota para os Jogos Olímpicos com a vitória em K1 500 na segunda prova de qualificação olímpica de 2021, em Barnaul, na Rússia.

Já a título póstumo serão atribuídas duas medalhas: a de mérito profissional a Susana Pombo, que foi diretora financeira da Pombo Indústria Metalúrgica, localizada em Francelos (Gulpilhares), bem como a de mérito cultural ao mestre António Joaquim, natural de Travanca (Santa Maria da Feira), pintor autodidata que faleceu em abril aos 95 anos de idade.

O até há pouco tempo vereador pelo PSD na Câmara Municipal Duarte Besteiro e o anterior comandante dos Sapadores de Bombeiros de Gaia, Vítor Primo, também serão agraciados com as medalhas de mérito cívico e de mérito por Serviço Público, respetivamente.

Somam-se duas instituições históricas e centenárias do concelho, a mutualista Montepio Vilanovense de Socorro Mútuo Costa Goodolfim e a empresa de cerâmicas ARCH Valadares, esta última agraciada com a medalha de mérito empresarial.

Ainda no campo do desporto, Carlos Monteiro, atleta de crosse e fundo, e Ricardo Costa, antigo defesa central da seleção portuguesa também constam da lista na categoria de mérito desportivo, sendo que o segundo não poderá marcar presença numa cerimónia que, de acordo com fonte da Câmara, será restrita a um elenco de convidados devido às normas de contingência obrigatórias e necessárias por causa da atual crise pandémica.

A sessão do Dia do Município de Vila Nova de Gaia está marcada para as 10:00 no novo auditório da Assembleia Municipal, agora batizado de Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em homenagem ao político que foi deputado à Assembleia da República na I Legislatura em 25 de abril de 1976, enquanto em Gaia foi presidente da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Douro e presidente da Assembleia Municipal.

