Em comunicado, a Udinese divulgou a saída de Cioffi, de 48 anos, que esta temporada já tinha rendido Andrea Sottil no comando da equipa, tendo registado apenas quatro vitórias em 24 jogos.

Esta foi a segunda passagem de Cioffi pelo clube, depois de ter sido igualmente treinador principal em 2021/22.

Com seis jogos por disputar, a Udinese ocupa o 17.º posto da Serie A, com 28 pontos, os mesmos que o Frosinone, 18.º e já em lugar de descida.

O próximo encontro da formação de Udine será no domingo, no campo do Bolonha, quarto classificado.

A imprensa local avançou que o antigo internacional italiano Fabio Cannavaro é o favorito a suceder a Cioffi.

