Peter Hickman anunciou que assinou pela nova equipa FHO Racing para o GP de Macau, para a temporada de 2021 e para o Campeonato BSB British Superbike, montando uma BMW M 1000 RR

A nova equipa é a mais recente aventura da empresária Faye Ho, (acima à esquerda com Michael Rutter, Hickman e Rebecca Smith) neta e herdeira do recentemente falecido Stanley Ho.

A FHO Racing é formada a partir da Smiths Racing, que deixou de competir no final desta temporada, e utiliza muitos dos seus experientes técnicos e equipamento.

Hickman, que estava na equipa da Smiths Racing desde 2017, está entusiasmado por ficar na FHO Racing e poder iniciar o desenvolvimento da nova BMW M 1000 RR Superbike, que vai pilotar nos traçados urbanos e em circuito.

Hickman disse: “Este é um momento emocionante para mim, para a equipa e acho que para a competição em geral, pois ganhamos uma dona de equipa nova e apaixonado. Conheço a Faye há alguns anos como uma generosa apoiante das corridas em Macau e o mais importante é que ela quer ganhar! Tive quatro anos fantásticos com a Smiths Racing, crescemos juntos em conjunto, fomos bem sucedidos no BSB e nos circuitos urbanos, por isso agora acho que podemos elevar tudo a um novo nível. Depois de um ano tão mau a nível global, é positivo ter uma nova equipa e patrocinador a entrar na cena.”

Ho, uma empresária internacional que divide o seu tempo entre negócios e caridade na China e no Reino Unido, disse: “Sempre adorei o automobilismo e as corridas de moto em particular, por isso, quando surgiu a oportunidade de assumir o lugar da equipa Smiths, pareceu-me a oportunidade ideal para me envolver. Apoiei pela primeira vez equipas de motociclismo no Grande Prémio de Macau em 2009 e no ano seguinte conseguimos a vitória com Stuart Easton e a PBM. O que me impressionou imediatamente nas corridas de duas rodas foi a excitação e paixão que as equipas e os pilotos assumem cada vez que estão em pista.”

“Quando voltei ao Reino Unido, testemunhei a emoção da Ilha de Man e o nível de profissionalismo e competição da série BSB. Quando soubemos que a equipa Smiths estava a retirar-se, como conhecia os donos Alan e Rebecca Smith de Macau, pareceu-me o momento perfeito para construir uma nova equipa. Estou tão entusiasmada por começar, este é provavelmente o maior desafio que já fiz e, no final, temos o desejo de ganhar corridas!”

Hickman continuará a forte relação com o Chefe de Equipa e Team Manager da Smiths, Darren Jones, com quem trabalha desde 2016: “Esta é uma grande oportunidade para usar todos os alicerces importantes da Smiths, e fortalecer o que precisa de melhorar. A Faye patrocinou a Smiths, assistiu de longe e está agora a aproveitar a oportunidade de ir correr como dona de uma equipa.”

Para lá da Ilha de Man e da cena das corridas de estrada, a equipa vai também correr com o ex-piloto de SBK Xavi Fores no Campeonato Britânico de Superbike, bem como Alex Olsen no Campeonato Nacional de Superstock.