"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Portland Thorns FC para a transferência a título definitivo de Marie Yasmine-Alidou. (...) A futebolista fica associada ao histórico 'pleno' de conquistas nacionais da época passada (2023/24). Ao serviço do Benfica, averbou ao seu palmarés pessoal um Campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga", referiu o Benfica.

A canadiana pode ainda juntar a este palmarés novo título nacional, com o Benfica a quatro pontos do pentacampeonato e quando faltam disputar apenas quatro jornadas, e nova Taça de Portugal, caso as 'águias' se mantenham em prova.

O último jogo de Alidou, que já está nos Estados Unidos, foi precisamente nos quartos de final da Taça, com a canadiana a marcar o primeiro golo das 'encarnadas' diante do Sporting, num jogo em que estiveram a perder por 1-0 e 2-1 e venceram por 3-2.

"Agora sou uma benfiquista. É difícil sair, mas, ao mesmo tempo, estou muito orgulhosa desta equipa e do tempo em que estive aqui. Estou realmente orgulhosa por isso, pelo que ajudei a conquistar no grupo", disse a jogadora, no momento da despedida.

Do lado das norte-americanas, o Portland também comunicou a chegada da média ofensiva, indicando que Alidou, de 29 anos, assina contrato até 2026, com opção para renovar por mais uma época.

A internacional canadiana estreou-se na Liga portuguesa pelo Famalicão em 2022/23 e pelo qual venceu a Taça de Portugal, rumando na época seguinte ao Benfica, numa carreira em que vestiu anteriormente as cores do UQAM Citadins, Marselha, Linkoping FC, Huelva, Klepp e Sturm Graz.

