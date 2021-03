O México defronta em 27 de março o País de Gales, em Cardiff, e a Costa Rica em 30 de março, em Wiener Neustadt, na Áustria.

A seleção, que se concentra na quinta-feira em Monterrey com os jogadores locais, viaja no sábado para o País de Gales, onde se irá encontrar com os restantes convocados, contando na comitiva com o internacional Raúl Jiménez.

O antigo avançado do Benfica, atualmente nos inngleses do Wolverhampton, não é opção na seleção, por se encontrar a recuperar de uma cirurgia à cabeça após uma lesão grave, uma fratura craniana, no final de novembro, mas acompanhará a equipa no País de Gales.

