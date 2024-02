"Estou a escrever isto para anunciar que, após uma carreira de 18 anos, retiro-me do futebol profissional. Mas, tudo começou muito antes destes 18 anos. Lembro-me, como se fosse ontem, do meu primeiro jogo em criança, e dos intermináveis treinos com o meu pai, da minha primeira convocatória no Standard Liége e da minha primeira convocatória para a seleção belga. O tempo voa. Que jogada incrível foi isto tudo", lê-se na página oficial de Fellaini na rede social Instagram.

O agora ex-médio atuava no Shandong Taishan, da China, país onde passou os últimos cincos anos da carreira. Antes, representou o Manchester United, o Everton e o Standard Liège, clube em que fez a sua formação.

Fellaini despede-se dos relvados com uma Liga Europa, uma Taça de Inglaterra e dois campeonatos belgas conquistados, além de um terceiro lugar no Mundial2018 ao serviço da Bélgica, país que representou 87 vezes, tendo marcado 18 golos.

Nessa campanha, a equipa belga era liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, atual selecionador português.

LG // MO

Lusa/fim