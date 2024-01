Através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, o avançado, de 35 anos, que ainda joga nos escalões distritais de Braga, ao serviço do Santa Maria, apresentou a intenção de avançar ao escrutínio sob o lema "Juntos construiremos o futuro".

"No dia 01 de fevereiro, todos os gilistas terão oportunidade de decidir o futuro do nosso clube. Reunimos uma equipa de pessoas competentes, apaixonadas pelo Gil Vicente, e, acima de tudo, profissionais qualificados com uma enorme vontade de fazer acontecer", disse o candidato numa curta declaração.

Também no mesmo vídeo surgiu um outro ex-jogador dos 'galos', o antigo atacante Carlitos, que, numa indicação de que fará parte da candidatura de Hugo Vieira, também mostrou que quer dar um contributo ao emblema de Barcelos.

"Sabemos o que é representar o clube, sabemos o que é carregar este símbolo ao peito e orgulhar os barcelenses. Está na hora de retribuirmos ao Gil Vicente tudo o que clube nos deu", disse o antigo extremo.

Hugo Vieira representou o Gil Vicente de 2009 a 2012, tendo regressado a Barcelos por empréstimo do Sporting de Braga na época 2013/2014 e, mais tarde, na temporada 2019/2020.

Além da sua formação no Santa Maria, clube do concelho de Barcelos a que regressou no início desta época, e da passagem pelo Sporting de Braga, Hugo Vieira chegou a ser contratado pelo Benfica, mas nunca realizou qualquer jogo oficial pelas 'águias'.

O avançado passou ainda por clubes do Japão, Roménia, França, Malta, Sérvia e Turquia.

Hugo Vieira é o segundo candidato anunciado às eleições do Gil Vicente, depois de Avelino Dias da Silva, um empresário de 68 anos e irmão do presidente demissionário Francisco Dias da Silva, ter apresentado uma candidatura para um projeto de continuidade.

As eleições no Gil Vicente, agendadas para 01 de fevereiro, surgiram na sequência da saída de Francisco Dias da Silva, que tinha sido reeleito em março de 2023 para um segundo mandato, mas invocou "motivos pessoais" para deixar a liderança do emblema de Barcelos.

JPYG // MO

Lusa/fim