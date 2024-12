Os 'reds', que contaram com Diogo Jota a partir dos 68 minutos, estiveram a vencer com uma 'mão cheia' de golos, num jogo em que o 'faraó' Mo Salah esteve imparável, com dois golos, aos 54 (4-1) e 61 minutos (5-1) e duas assistências, para Szoboszlai, aos 45+1 (3-1), e Luis Díaz, aos 85 (6-3).

Antes, o ex-'dragão' Luis Díaz já tinha inaugurado o marcador, aos 23, num belo golpe de cabeça a cruzamento do inspirado Alexander-Arnold, e MacAllister tinha feito o 2-0, aos 36 minutos.

No lado do Tottenham, James Maddison ainda tentou atenuar os estragos, com o 2-1 aos 41 minutos, mas os 'spurs' só voltaram a marcar quando a goleada do Liverpool era uma certeza, com golos de Kulusevski (5-2) e Solanke (5-3).

O triunfo coloca o Liverpool com 39 pontos, agora ainda mais líder, com mais quatro pontos do que o Chelsea, segundo e que hoje empatou a zero na visita ao Everton, e com a vantagem de ainda ter menos um jogo.

O top-4 da 'Premier' é complementado com o Arsenal, em terceiro, com 33 pontos, e com o surpreendente Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, com 31.

Já o Tottenham ocupa o 11.º lugar, com 23 pontos, a distantes 16 pontos do líder.

